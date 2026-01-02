Malaysia Open 2026: Rekor Buruk Jadi Alarm, Man/Tee Siaga Hadapi Ganda Indonesia
jpnn.com - Pasangan ganda putra Malaysia Man Wei Chong/Tee Kai Wun memilih bersikap realistis menjelang Malaysia Open 2026.
Meski berstatus tuan rumah, Man/Tee menilai kekuatan Indonesia masih menjadi ancaman utama yang tidak bisa dipandang sebelah mata.
Ancaman Merah Putih di Malaysia Open 2026
Man Wei Chong mengakui bahwa pertemuan melawan pasangan Indonesia dalam beberapa turnamen terakhir kerap berakhir kurang manis.
Dia menilai karakter permainan yang mirip justru membuat duel makin sulit, terutama karena konsistensi lawan yang dinilai lebih baik.
"Kami beberapa kali kalah dari mereka. Pola permainan sebenarnya tidak jauh berbeda, tetapi pasangan Indonesia terlihat lebih stabil. Itu yang harus kami perbaiki," ucap Wei Chong dilansir Bharian.
Malaysia Open 2026 sendiri merupakan turnamen bergengsi level Super 1000 yang akan berlangsung di Axiata Arena, Kuala Lumpur, pada 6–11 Januari mendatang.
Belajar dari Rentetan Kekalahan
Catatan pertemuan terbaru menjadi alasan utama Man/Tee menaruh kewaspadaan tinggi kepada delegasi Merah Putih.
Pada Australia Open 2025, Man/Tee secara mengejutkan harus mengakui keunggulan pasangan muda Indonesia, Raymond Indra/Nikolaus Joaquin.
