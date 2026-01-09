menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Olahraga » Bulutangkis » Malaysia Open 2026: Strategi Tenang Jonatan Christie Berbuah Manis

Malaysia Open 2026: Strategi Tenang Jonatan Christie Berbuah Manis

Malaysia Open 2026: Strategi Tenang Jonatan Christie Berbuah Manis
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Pebulu tangkis tunggal putra Indonesia Jonatan Christie berhasil melangkah ke semifinal Malaysia Open 2026. Foto: PBSI.

jpnn.com - Jonatan Christie sukses melangkah ke semifinal Malaysia Open 2026 seusai menyingkirkan wakil Jepang Kodai Naraoka.

Berlaga di Axiata Arena, Kuala Lumpur, Malaysia, Jumat (9/1/2026), Jojo -sapaan Jonatan- menang dua gim langsung dengan skor 21-17, 21-13.

Hasil itu memastikan Jojo menembus empat besar turnamen BWF Super 1000 tersebut.

Baca Juga:

Selepas pertandingan, peraih emas Asian Games 2018 itu mengaku bersyukur dapat menampilkan permainan sesuai rencana. 

Jojo menilai strategi yang diterapkannya berjalan efektif sehingga mampu meredam permainan lawan.

"Pertama puji Tuhan, bersyukur bisa menampilkan permainan yang baik, bisa menerapkan strategi yang tepat, dan bisa kembali lolos ke semifinal Super 1000 lagi," ucap Jojo.

Baca Juga:

Lebih lanjut, Jojo menjelaskan momen krusial terjadi pada gim pertama ketika kedudukan sempat imbang.

Suami Shania eks JKT48 itu memilih menahan tempo dan tidak terpancing permainan agresif Naraoka.

Jonatan Christie sukses melangkah ke semifinal Malaysia Open 2026 seusai menyingkirkan wakil Jepang Kodai Naraoka.

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI