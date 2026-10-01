Malaysia Segera Pulangkan 3.524 Pengungsi Myanmar

jpnn.com, PUTRAJAYA - Juru bicara pemerintah Malaysia sekaligus Menteri Komunikasi Malaysia Fahmi Fadzil menyampaikan mereka akan memulangkan 3.524 pengungsi Myanmar ke negara asal, pada pemulangan tahap kedua.

“Pada fase kedua, sebanyak 3.524 orang pengungsi Myanmar telah disepakati bersama pihak Myanmar, akan diantarkan pulang pada kesempatan berikutnya,” kata Fahmi dalam konferensi pers daring di Putrajaya, Malaysia, Rabu.

Fahmi mengatakan pemulangan tahap pertama telah dilaksanakan pada Selasa (29/9) yang meliputi 1.476 pengungsi Myanmar, dan nama-nama pengungsi yang dipulangkan sudah dikemukakan melalui nota diplomatik pada tanggal 13 Agustus 2026 lalu.

Dia menyampaikan Perdana Menteri Malaysia akan berbincang dengan pemimpin Myanmar dalam waktu dekat supaya lebih banyak pengungsi Myanmar di Malaysia dapat diterima pulang ke Myanmar.

Sementara itu terkait tanggal pemulangan pengungsi Myanmar tahap kedua, Fahmi menyatakan pemerintah Malaysia masih menunggu Myanmar memberikan kepastian tanggal.

“Kita perkirakan setelah fase pertama selesai, kita akan menerima pengumuman dari pihak Myanmar mengenai kelompok kedua. Kalau sudah ada tanggal pasti nanti Kementerian Dalam Negeri akan mengumumkan,” kata Fahmi.

Sebelumnya Malaysia memulangkan 1.476 pengungsi Myanmar pada tahap pertama, Selasa, sesuai perundingan dua negara.

Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim menyatakan hasil perundingan dengan Myanmar, sebanyak 5.000 pengungsi disepakati untuk dipulangkan secara sukarela dan bertahap.