Malaysia Siapkan 100 Juta Ringgit untuk Bantuan Kemanusiaan di Gaza
jpnn.com - KUALA LUMPUR - Pemerintah Malaysia menyiapkan bantuan kemanusiaan untuk Gaza, Palestina.
Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim mengumumkan Pemerintah Malaysia menyiapkan 100 juta ringgit atau setara Rp 384 miliar (kurs Rp 3.840 per ringgit), untuk bantuan kemanusiaan di Gaza.
Anwar menyampaikan itu dalam acara doa bersama untuk Gaza bertajuk "Malam Himpunan dan Selawat Malaysiaku Bersama Gaza", di Lapangan Dataran Merdeka, Kuala Lumpur, Malaysia, Minggu (24/8) malam.
"Malam ini saya umumkan Kerajaan MADANI (Pemerintah Malaysia), telah luluskan dua tahun lalu 100 juta ringgit. Malam ini saya siarkan kerajaan Malaysia akan beri dana 100 juta ringgit lagi sebagai permulaan," kata Anwar.
Dia menyerukan kepada rakyat dan syarikat pedagang kaya raya (konglomerat) untuk ikut serta membantu.
Anwar menekankan sebagai negara yang merdeka, aman sentosa, Malaysia harus belajar menjamin keamanan dan kebebasan bagi rakyat negara lain, termasuk Palestina.
Pada kesempatan itu, PM Anwar menyatakan keyakinannya bahwa Palestina akan meraih kemerdekaan.
Keyakinan itu berdasarkan kemerdekaan melalui perjuangan, yang juga diraih Malaysia serta negara-negara lain termasuk Indonesia di masa lalu.
