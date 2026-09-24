Malaysia vs Indonesia, Faisal Halim Mulai Pasang Ancang-Ancang

jpnn.com, JAKARTA - Duel Malaysia kontra Timnas Indonesia menjadi salah satu pertandingan yang paling dinanti Faisal Halim di FIFA ASEAN Cup 2026.

Bintang Harimau Malaya itu mengaku siap menghadapi atmosfer persaingan kedua negara yang kembali bertemu di panggung resmi.

Malaysia dan Indonesia memang sudah cukup lama tidak berhadapan dalam pertandingan resmi tim nasional.

Kondisi tersebut membuat pertemuan di FIFA ASEAN Cup 2026 semakin menarik.

Keduanya akan berduel pada Senin (28/9/2026) di Stadion Gelora Bung Karno (SUGBK).

Faisal memastikan dirinya bersama para pemain Malaysia harus siap jika mendapat kesempatan tampil menghadapi Indonesia.

"Sudah lama saya rasa tak ada perlawanan yang sulit di antara Malaysia dan Indonesia. Bagaimanapun juga, semua pemain harus siap," ujar Faisal Halim, dikutip dari Makan Bola.

Pemain sayap tersebut menilai pertandingan melawan Indonesia juga menjadi bagian dari tantangan besar yang harus dihadapi Malaysia.