Maling Kepergok saat Beraksi di Karawang, Ujungnya Babak Belur Diamuk Massa

jpnn.com, KARAWANG - Aparat kepolisian menangkap seorang pelaku pencurian yang babak belur setelah sempat diamuk massa di wilayah Kecamatan Cilamaya Wetan, Kabupaten Karawang, Jawa Barat.

"Kejadiannya pada Rabu malam (1/7). Pelaku diamuk massa setelah diketahui melakukan aksi pencurian barang berharga milik seorang ibu rumah tangga bernama Kartika (34)," kata Kasie Humas Polres Karawang Ipda Cep Wildan di Karawang, Kamis.

Dalam melakukan aksinya, pelaku masuk ke rumah korban melalui genteng yang dijebol.

Pelaku menaiki tangga untuk menjebol genteng rumah korban. Setelah menjebol genteng rumah korban, pelaku kemudian masuk ke dalam rumah dan langsung menggasak sejumlah barang berharga milik korban.

Namun saat akan melarikan diri, aksi pencuri diketahui oleh warga hingga tertangkap dan sempat diamuk massa.

Dia menyampaikan pelaku merupakan seorang buruh harian lepas berinisial K (23) asal Kecamatan Cilamaya Wetan, Karawang.

Pelaku babak belur diamuk massa setelah nekat melakukan aksi pencurian barang berharga milik seorang ibu rumah tangga bernama Kartika (34), warga Desa Rawagempol Wetan, Kecamatan Cilamaya Wetan, Karawang.

Cep Wildan menyampaikan saat ini korban sudah melapor secara resmi kejadian yang dialaminya ke Polsek Cilamaya.