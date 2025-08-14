menu
Maling Masuk Rumah Tetangga di Bandung, Tusuk Korban 13 Kali

Kapolrestabes Bandung Kombes Pol Budi Sartono dalam ekspose kasus pembunuhan di Mapolrestabes Bandung, Jalan Jawa, Kota Bandung, Kamis (14/8/2025). Foto: Nur Fidhiah Shabrina/JPNN.com

jpnn.com, BANDUNG - Sebuah rumah di Jalan Kopo Cirangrang, Gang Masjid, Kelurahan Margasuka, Kecamatan Babakan Ciparay, Kota Bandung, menjadi sasaran pencurian pada Jumat (8/8/2025).

Pelaku ternyata seorang pria berinisial GLN yang merupakan tetangga dari pemilik rumah korban.

Kapolrestabes Bandung Kombes Pol Budi Sartono mengatakan, pelaku yang terhimpit ekonomi nekat mencuri rumah tetangganya.

Adapun korban yakni, Desi Indrajati (55) tewas di tempat setelah ditusuk belasan kali oleh GLN.

Kronologi kejadiannya, pukul 08.30 WIB, tersangka memasuki kediaman korban melalui atap plafon.

Tidak lama, plafon tersebut jebol dan pelaku jatuh tepat di atas tubuh korban yang sedang tidur.

"Pada saat itu korban langsung terbangun karena tersangka panik melihat korban terbangun langsung melakukan penendangan kepada korban," kata Budi dalam ekspose kasus pembunuhan di Mapolrestabes Bandung, Jalan Jawa, Kota Bandung, Kamis (14/8/2025).

Tersangka yang panik kemudian menendang dan menusuk korban sebanyak 13 kali. Senjata pisau yang dipakai pelaku diambil dari rumah korban.

Polisi menangkap seorang maling yang membunuh pemilik rumah di Kecamatan Babakan Ciparay, Kota Bandung.

