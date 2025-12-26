menu
JPNN.com » Kriminal » Maling Motor Bersenjata Api Ditangkap Warga Tanjung Priok

Maling Motor Bersenjata Api Ditangkap Warga Tanjung Priok

Maling Motor Bersenjata Api Ditangkap Warga Tanjung Priok
Pelaku ditangkap. Ilustrasi Foto: Ricardo/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Polisi mengamankan dua orang maling motor berinisial MRS (21) dan MA (24).

Keduanya ditangkap warga saat menjalankan aksinya di Kebon Bawang, Tanjung Priok, Jakarta Utara, pada Kamis (25/12) pukul 17.30 WIB.

“Penangkapan bermula dari kecurigaan warga terhadap dua orang yang berboncengan sepeda motor dan dinilai mencurigakan,” kata Kapolsek Tanjung Priok Kompol Sigit R Kumolo, Jumat.

Ia mengatakan saat dihentikan dan hendak dimintai keterangan, salah satu terduga pelaku diduga mengeluarkan airsoft gun dan berupaya melarikan diri.

“Warga kemudian mengamankan keduanya sebelum diserahkan kepada pihak kepolisian,” katanya.

Pihaknya menerima laporan dari masyarakat dan segera menindaklanjuti dengan mengamankan kedua terduga pelaku ke Polsek Tanjung Priok.

Dari hasil pemeriksaan awal dan penelusuran rekaman kamera pengawas (CCTV) dan kedua terduga pelaku diduga telah melakukan pencurian satu unit sepeda motor pada hari yang sama di wilayah Warakas, Tanjung Priok.

Menurut Kapolsek, sepeda motor tersebut diketahui milik korban berinisial AH (29).

Warga Kebon Bawang, Tanjung Priok, Jakarta Utara, menangkap dua orang maling motor bersenjata api.

