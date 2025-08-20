menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Kriminal » Maling Motor Bersenjata Api Melintas Saat Polisi Lagi Razia

Maling Motor Bersenjata Api Melintas Saat Polisi Lagi Razia

Maling Motor Bersenjata Api Melintas Saat Polisi Lagi Razia
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Barang bukti senjata api dan lainnya yang diamankan petugas Satuan Lalu Lintas (Satlantas) Polres Metro Jakarta Barat dari seorang pria berinisial EP di Jalan Ring Road, Cengkareng, Jakarta Barat, Rabu (20/8/2025). ANTARA/HO-Polres Jakbar

jpnn.com, JAKARTA - Maling motor bersenjata api EP ditangkap petugas Satlantas Polres Metro Jakarta Barat.

EP diamankan di Jalan Ring Road, Cengkareng, pada Rabu.

Saat itu petugas sedang melakukan operasi dan mencurigai dua orang pengendara sepeda motor yang terlihat gelisah.

Baca Juga:

Ketika hendak diperiksa, pengendara tersebut mencoba kabur dan memutar balik motor. Petugas pun melakukan pengejaran.

"Pelaku berinisial EP berhasil diamankan petugas. Sedangkan satu rekannya melarikan diri," kata Kepala Satlantas Polres Metro Jakarta Barat Kompol Natasha Yudhasoka.

Dari hasil penggeledahan, polisi menemukan sejumlah barang bukti mencurigakan dari tas jinjing pelaku, di antaranya satu pucuk senjata api (senpi) rakitan jenis FN.

Baca Juga:

Kemudian dua butir amunisi, dua kunci leter T dengan empat mata kunci serta sebilah pisau lengkap dengan sarungnya.

"Selanjutnya, pelaku bersama barang bukti diserahkan ke Polsek Cengkareng untuk diperiksa lebih lanjut," kata Natasha.

Apes, maling motor bersenjata api ditangkap polisi lalu lintas yang sedang razia.

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI