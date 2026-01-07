menu
JPNN.com » Kriminal » Maling Motor Bersenjata Api Tembak Warga Palmerah Jakbar

Maling Motor Bersenjata Api Tembak Warga Palmerah Jakbar

Maling Motor Bersenjata Api Tembak Warga Palmerah Jakbar
Ilustrasi penembakan oleh pencuri motor. Ilustrasi Foto: Antara

jpnn.com, JAKARTA - Kawanan maling motor beraksi di Jalan Kota Bambu Selatan RT 04/06, Kecamatan Palmerah, Jakarta Barat, pada Rabu pagi.

Pelaku yang membawa senjata api menembak seorang warga.

Korban penembakan merupakan teman dari pemilik sepeda motor yang hendak menangkap pelaku.

"Benar, bukan korban (pemilik sepeda motor) yang di tembak itu temannya yang bantu mau tangkap pelaku," kata Kepala Unit Reserse Kriminal (Kanit Reskrim) Polsek Palmerah AKP Dede Sobari, Rabu.

Polisi tengah mengusut kasus itu dengan mencari sejumlah kamera pengawas (CCTV) yang ada di lokasi kejadian.

Menurut Dede, korban yang menderita luka tembak pada bagian lutut sudah dilarikan ke Rumah Sakit (RS) Pelni Petamburan untuk mendapatkan perawatan medis.

"Kami dibantu sama Polres Metro Jakarta Barat dan Polda Metro untuk memburu para pelaku," imbuhnya.

Dalam rekaman video yang viral, pelaku yang berjumlah dua orang datang mengendarai sepeda motor matik berwarna hitam mengenakan jaket dan helm.

