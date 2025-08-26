menu
Maling Motor di Bandung, Pelaku Loncat ke Sungai Cikapundung

Maling Motor di Bandung, Pelaku Loncat ke Sungai Cikapundung
Seorang pria berinisial DS (35) diamankan polisi seusai mencuri sepeda motor dan loncat ke sungai Cikapundung di kawasan Parabon 2, Kelurahan Cijawura, Kecamatan Buah Batu, Kota Bandung, Senin (25/8/2025) malam. Foto: Dok. Polsek Buah Batu

jpnn.com, BANDUNG - Aksi pencurian sepeda motor dilakukan seorang pria berinisial DS (35) di Jalan Jati Mulya VII, Kelurahan Gumuruh, Kecamatan Batununggal, Kota Bandung pada Senin (25/8/2025) malam.

Kapolsek Buah Batu Kompol Rezky Kurniawan mengatakan, aksi pencurian oleh DS tersebut digagalkan setelah dipergoki warga.

Saat kejadian, ada warga yang melihat pelaku sedang membawa sepeda motor curiannya jenis Honda berpelat nomot D 4326 ADU milik warga.

"Kami telah mengamankan 1 orang pelaku tindak pencurian dengan pemberatan," kata Rezky dalam keterangan resmi, Selasa (25/8).

Rezky menuturkan, dalam melancarkan aksinya, DS memakai kunci leter T untuk merusak kunci kontak kendaraan.

Namun pelaku dipergoki oleh warga seusai membawa motor curiannya.

Pelaku yang berusaha kabur dari kejaran warga kemudian memilih loncat ke sungai Cikapundung di kawasan Parabon 2, Kelurahan Cijawura, Kecamatan Buah Batu.

"Warga di sekitar mengejarnya, sekitar 500 meteran. Kendaraan tersebut (hasil curian) dijatuhkan dan ditinggalkan, kemudian pelaku melarikan diri loncat ke sungai Cikapundung," tuturnya.

