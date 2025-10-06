menu
Maling Motor di Tanjung Priok Nyaris Tewas Diamuk Massa

Maling Motor di Tanjung Priok Nyaris Tewas Diamuk Massa

Maling Motor di Tanjung Priok Nyaris Tewas Diamuk Massa
Ilustrasi maling motor diamuk massa. Ilustrator: dokumen JPNN.com

jpnn.com, TANJUNG PRIOK - Polisi menangkap seorang pelaku pencurian sepeda motor berinisial SH yang nyaris tewas akibat dikeroyok massa di Jalan Warakas 5, Kecamatan Tanjung Priok, Jakarta Utara, pada Minggu (5/10).

“Pelaku diamankan setelah anggota Unit Reskrim Polsek Tanjung Priok tiba di lokasi kejadian dan segera meredam amukan massa,” kata Kanit Reskrim Polsek Tanjung Priok AKP Handam Samudro di Jakarta, Senin.

Dia mengatakan pelaku dan barang bukti kemudian dibawa ke Mapolsek Tanjung Priok untuk diproses lebih lanjut.

"Kami sedang dalam proses pengembangan," ujar Handam.

Menurut dia, penangkapan pelaku tersebut dilakukan berdasarkan informasi dari masyarakat. Selain menangkap pelaku, polisi juga mengamankan barang bukti berupa satu unit sepeda motor.

Unit Reskrim Polsek Tanjung Priok masih melakukan pengejaran terhadap rekan pelaku yang buron.

“Identitas buronan kasus pencurian tersebut sudah diketahui,” kata Handam.

Sebelumnya, pelaku menggasak sepeda motor milik warga setempat bersama rekannya di Jalan Warakas 4, Gang 17, RT 13/13, Tanjung Priok, Jakarta Utara, Minggu (5/10).

Seorang maling motor di kawasan Tanjung Priok nyaris tewas diamuk massa setelah ketahuan saat beraksi.

Sumber Antara
