Maling Motor Letuskan Senpi, Massa Enggak Gentar, Pelaku Nyaris Mati

Ilustrasi maling motor diamuk massa. Ilustrator: dokumen JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Seorang maling motor yang beraksi di wilayah Rusun Daan Mogot Pesakih, Cengkareng, Jakarta Barat, nyaris mati di tangan warga, pada Kamis sore.

Pelaku sempat meletuskan senjata api (senpi) untuk menakuti-nakuti dan membubarkan warga. Namun, massa tak gentar.

Pelaku akhirnya dibekuk dan sempat diamuk warga.

"Pelaku sudah diamankan," kata Kepala Unit Reserse Kriminal Polsek Cengkareng AKP Gultom Parman saat dikonfirmasi, Kamis malam.

Hingga kini pelaku masih diperiksa oleh petugas Kepolisian buntut aksinya mencuri sepeda motor warga dan meletuskan senjata api.

"Sedang ditindaklanjuti," ujar Gultom.

Dalam video viral yang diunggah oleh akun Instagram @warga.jakbar, warga nampak ramai mengerumuni sambil menyeret pelaku menuju posko sekuriti Rusun Daan Mogot.

Tak lama kemudian, petugas Kepolisian datang menjemput pelaku di posko sekuriti.

Massa kesal dengan maling motor yang sempat meletuskan senjata api (senpi). Pelaku babak belur.

