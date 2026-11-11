Maliq & D'Essentials Bagikan Cerita di Balik Kolaborasi Istimewa Bersama Bilal Indrajaya & Rhoma Irama

jpnn.com, JAKARTA - Maliq & D'Essentials berkolaborasi dengan Bilal Indrajaya dan Rhoma Irama dalam album terbarunya 'Kabar Bahagia'.

Adapun Maliq & D'Essentials duet bersama Bilal Indrajaya lewat lagu Nyali.

Sementara itu, grup musik asal Jakarta tersebut kolaborasi dengan Rhoma Irama lewat lagu legendaris berjudul 'Penasaran'.

Penasaran merupakan lagu milik Rhoma Irama yang mereka bawakan bersama di album Maliq & D'Essentials terbaru.

Perjalanan kolaborasi itu menyimpan cerita yang mendalam, salah satunya dengan Bilal Indrajaya yang telah menjalin kedekatan dengan para personel Maliq sejak lama.

Sang pianis Ilman Isa Ibrahim, mengenang bagaimana Bilal pertama kali hadir di lingkaran mereka jauh sebelum memiliki karya sendiri, hingga akhirnya tumbuh menjadi solois kenamaan seperti sekarang.

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Kebersamaan yang terjalin menahun itu akhirnya berbuah manis di tahun ini. Ilman mengaku sangat bersyukur karena Maliq akhirnya bisa merilis karya bersama Bilal Indrajaya.

"Dia sering main-main ke tempat kami, jadi perjalanan dia dari awal sampai akhirnya dia jadi seorang Bilal Indrajaya itu kami melihat prosesnya dan kami bersama dia begitu. Di tahun 2026 ini bersyukur juga bisa akhirnya punya lagu bersama Bilal," ujar Ilman Isa Ibrahim di kawasan SCBD, Jakarta Selatan, Rabu (11/11).