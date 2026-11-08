MALIQ & D’Essentials Menyambut Kabar Gembira

jpnn.com, JAKARTA - Grup musik, MALIQ & D’Essentials menggelar pameran bertajuk Kabar Gembira Exhibition di ASHTA District 8, Jakarta pada 29 Oktober hingga 17 November 2026.

Pameran tersebut diadakan untuk merayakan peluncuran album penuh kesepuluh dari MALIQ & D’Essentials, Kabar Gembira.

Setelah menggelar Can Machines Fall in Love? Exhibition pada 2024, MALIQ & D’Essentials kini menghadirkan Kabar Gembira Exhibition.

Ekshibi itu menjadi ruang bagi MALIQ & D’Essentials untuk menampilkan berbagai perkembangan terbaru, mulai dari musik, produk, hingga inisiatif kreatif bersama Mad Haus.

Kabar Gembira Exhibition menghadirkan empat pilar utama, yakni album terbaru MALIQ & D’Essentials, musikal Senja Teduh Pelita, Untitled Humans di ranah gaya hidup, serta konser perayaan 25 tahun pada 2027.

Pameran menampilkan sejumlah instalasi dan area, salah satu di antaranya panggung utama, Hearing Section Kabar Gembira.

Area Hearing Section menjadi kesempatan bagi pengunjung untuk mendengarkan album baru MALIQ & D’Essentials sebelum dirilis secara resmi.

Album Kabar Gembira memuat 9 lagu, yakni 'Arah Labuh' yang lebih dulu dirilis pada 20 Oktober 2026, serta "Tumbuh', 'Life Is Madness', 'Kabar Gembira', 'Penasaran' bersama Rhoma Irama, 'Nyali' bersama Bilal Indrajaya, 'Pigura' bersama Perunggu, 'Buku Gambar', dan 'Lucu Juga Ya'.