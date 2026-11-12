MALIQ & D’Essentials Perluas Eksplorasi Lewat Kabar Gembira

jpnn.com, JAKARTA - Grup musik, MALIQ & D’Essentials akhirnya meluncurkan album terbaru yang berjudul Kabar Gembira.

Peluncuran dilakukan setelah materi album kesepuluh itu diperdengarkan kepada pendengar melalui penyelenggaraan Kabar Gembira Exhibition.

Album Kabar Gembira memuat sembilan lagu. Arah Labuh menjadi singel pertama yang telah dirilis pada 20 Oktober 2026, sementara Life Is Madness dipilih sebagai focus track dalam album.

Tujuh lagu lainnya yakni Tumbuh, Kabar Gembira, Penasaran (bersama Rhoma Irama), Nyali (bersama Bilal Indrajaya), Pigura (bersama Perunggu), Buku Gambar, dan Lucu Juga Ya.

Menariknya, Arah Labuh menjadi lagu terakhir yang ditulis MALIQ & D’Essentials untuk album Kabar Gembira.

Widi Puradiredja menjelaskan bahwa lagu itu tercipta secara spontan ketika para personel kembali berkumpul dan memainkan gitar, meskipun seluruh materi album sebenarnya telah selesai dikerjakan.

Lagu Arah Labuh kemudian berkembang menjadi refleksi perjalanan panjang MALIQ & D’Essentials, tentang rasa syukur, semangat untuk terus melangkah, serta kebersamaan dalam menghadapi berbagai dinamika yang belum tentu dapat diprediksi.

Adapun Life Is Madness menggambarkan berbagai situasi tak terduga yang telah menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari.