menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Olahraga » Liga Indonesia » Malut United Berpesta Gol ke Gawang Persijap Jepara

Malut United Berpesta Gol ke Gawang Persijap Jepara

Malut United Berpesta Gol ke Gawang Persijap Jepara
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Selebrasi pemain Malut United seusai meraih kemenangan melawan Persijap Jepara pada laga lanjutan Super League 2025/26 di Stadion Gelora Kie Raha, Jumat (12/2). Foto: Dokumentasi Malut United

jpnn.com - TERNATE - Malut United mengakhiri tren negatif seusai meraih kemenangan melawan Persijap Jepara pada pekan ke-21 Super League 2025/26.

Berlaga di hadapan publik Stadion Gelora Kie Raha, Jumat (13/2) Gustavo Franca dan kolega menang dengan skor 4-0.

Gol kemenangan semifinalis Liga 2 musim 2023/24 itu dicetak oleh Igor Inocencio (11’), Ciro Alves (23’), Tyronne del Pino (68’), dan David Da Silva (77’).

Baca Juga:

Pelatih Malut United Hendri Susilo mengapresiasi perjuangan anak asuhnya selama 90 menit pertandingan.

Kemenangan ini menjadi langkah awal bagi Laskar Kie Raha untuk keluar dari situasi sulit yang sempat dialami sebelumnya.

Malut United menghadapi Persijap Jepara setelah menelan dua kekalahan saat jumpa Bhayangkara FC (1-2) dan Persib Bandung (0-2).

Baca Juga:

“Alhamdulillah, kami sangat bersyukur atas kemenangan ini. Semoga ke depan tim lebih percaya diri dan bisa bangkit untuk terus meraih hasil positif,” ujar mantan juru taktik PSBS Biak itu.

Malut United tampil dominan dengan mampu mencetak empat gol dari tujuh kali percobaan tembakan ke gawang.

Malut United mengakhiri tren negatif setelah menaklukkan Persijap Jepara pada pekan ke-21 Super League 2025/26

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI