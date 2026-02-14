Malut United Berpesta Gol ke Gawang Persijap Jepara
jpnn.com - TERNATE - Malut United mengakhiri tren negatif seusai meraih kemenangan melawan Persijap Jepara pada pekan ke-21 Super League 2025/26.
Berlaga di hadapan publik Stadion Gelora Kie Raha, Jumat (13/2) Gustavo Franca dan kolega menang dengan skor 4-0.
Gol kemenangan semifinalis Liga 2 musim 2023/24 itu dicetak oleh Igor Inocencio (11’), Ciro Alves (23’), Tyronne del Pino (68’), dan David Da Silva (77’).
Pelatih Malut United Hendri Susilo mengapresiasi perjuangan anak asuhnya selama 90 menit pertandingan.
Kemenangan ini menjadi langkah awal bagi Laskar Kie Raha untuk keluar dari situasi sulit yang sempat dialami sebelumnya.
Malut United menghadapi Persijap Jepara setelah menelan dua kekalahan saat jumpa Bhayangkara FC (1-2) dan Persib Bandung (0-2).
“Alhamdulillah, kami sangat bersyukur atas kemenangan ini. Semoga ke depan tim lebih percaya diri dan bisa bangkit untuk terus meraih hasil positif,” ujar mantan juru taktik PSBS Biak itu.
Malut United tampil dominan dengan mampu mencetak empat gol dari tujuh kali percobaan tembakan ke gawang.
