Malut United Bidik Kemenangan Perdana di Lampung, Target 3 Poin Jadi Harga Mati

jpnn.com, JAKARTA - Malut United siap tempur di markas Bhayangkara Presisi Lampung FC. Laskar Kie Raha bertekad menambah poin agar tetap bersaing di papan atas BRI Super League 2025-2026.

“Pelatih dan pemain sepakat berjuang untuk meraih kemenangan agar tetap berada di jalur menuju persaingan klasemen papan atas,” ujar Hendri Susilo, pelatih kepala Malut United, saat konferensi pers menjelang laga pekan ke-7, Rabu (24/9/2025).

Pertemuan ini menjadi yang pertama kalinya bagi kedua tim di kancah sepak bola nasional. Saat ini, Malut United dan Bhayangkara Presisi sama-sama mengoleksi 8 poin. Namun, Laskar Kie Raha unggul selisih gol sehingga berada di posisi ke-7, sedangkan The Guardians menempati posisi ke-9.

Modal positif dibawa Malut United setelah menang telak 4-1 atas Madura United di pertandingan sebelumnya. Hendri Susilo menegaskan, timnya telah melakukan persiapan matang untuk mempertahankan tren kemenangan.

“Kami tak mau datang ke Lampung tanpa hasil. Artinya, kami akan berusaha memperoleh 3 poin lagi. Semua pemain siap memberikan yang terbaik,” tegas Hendri.

Meski optimistis, Hendri mengakui tidak mudah menghadapi Bhayangkara Presisi di kandangnya sendiri. The Guardians tampil impresif di Stadion PKOR Sumpah Pemuda, Lampung. Dari tiga laga kandang terakhir, mereka tak terkalahkan dengan dua kemenangan dan satu imbang, serta baru kebobolan satu gol.

Selain itu, produktivitas gol Bhayangkara juga patut diwaspadai. Total lima gol telah mereka ciptakan, tiga di antaranya lahir di babak pertama.

“Untuk menghadapi Bhayangkara dibutuhkan kolektivitas tim. Kami sudah menyiapkan tim untuk laga ini, semoga target pelatih dan pemain bisa terealisasi,” imbuh Hendri.