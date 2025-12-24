Malut United Cuma Berjarak 3 Poin dari Persib, tetapi Hendri Kok Gitu

jpnn.com - TERNATE - Malut United tak terkalahkan dalam sembilan laga terakhirnya di Super League.

Tujuh kali menang, dua kali imbang. Termasuk mengalahkan si juara bertahan Persib Bandung 2-0.

Pada pekan ke-15 akhir pekan lalu pun Malut United menang di kandang PSM Makassar -tim yang sedang on fire banget di bawah pelatih baru.

Laskar Kie Raha kini berada di posisi ke-4 klasemen, hanya berjarak tiga poin dari si petahana Maung Bandung dan enam poin dari pemimpin klasemen Borneo FC -tim yang akan mereka jamu di Ternate beberapa hari lagi.

Dengan grafik hasil dan posisi terkini, Malut United punya peluang menjadi juara.

Namun, Pelatih Malut United belum mau memikirkan peluang juara.

"Persaingan di papan atas makin ketat, tetapi saya belum memikirkan klasemen. Kami ingin step by step. Fokus dari satu pertandingan ke pertandingan berikutnya," kata Hendri.

Satu hal yang ditekankan Hendri adalah konsistensi skuatnya bertahan di papan atas klasemen. Sebab BRI Super League 2025/26 masih panjang. Meski sudah memasuki setengah perjalanan kompetisi. Putaran pertama BRI Super League 2025/26 menyisakan dua laga lagi.