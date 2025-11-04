Malut United Moncer Gegara Eks Pemain Persib Bandung, Hendri Susilo Bilang Begini
jpnn.com - Malut United kembali mengandalkan eks pemain asing Persib Bandung saat raih poin penuh lawan Persijap Jepara pada laga lanjutan Super League 2025/26.
Bertandang ke Stadion Gelora Bumi Kartini, Senin (3/11) tim asuhan Hendri Susilo itu menang dengan skor 2-1.
Aktor kemenangan tim berjuluk Laskar Kie Raha tersebut yakni dua mantan penggawa Maung Bandung yakni Gustavo Franca (38) serta David da Silva (78).
Adapun satu gol balasan Persijap dicetak melalui tendangan penalti Carlos Franca pada menit ke-67.
Pelatih Malut United, Hendri Susilo mengingatkan anak asuhannya untuk tetap membumi kendati raih hasil positif tidak terkalahkan di lima laga.
“Saya mengatakan kepada para pemain boleh kalian euforia merayakan kemenangan ini. Tetapi, satu hal yang perlu diingat.”
“Jangan cepat besar kepala karena perjalanan masih panjang dari tujuan kita sebenarnya,” ungkap pelatih asal Sumatera Barat itu.
Malut United tampil moncer mengingat memiliki mantan pemain asing Persib Bandung yang bermain ganas.
Pelatih Malut United, Hendri Susilo bicara mengenai hasil positif yang diraih tim asuhannya berkat sokongan eks pemain asing Persib Bandung
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- Rahasia Solidnya Pertahanan Persib Bandung Terungkap: Sosok Ini Jadi Kunci
- Persib Bandung Tempuh Jalan Berat Menuju Markas Selangor FC
- Bojan Hodak, Sang Pematah Kutukan Persib Bandung
- Persijap Keok, Malut United Ukir Kemenangan ke-5 Beruntun
- Tiket Away Selangor FC vs Persib Bandung Ludes, Bobotoh Siap Serbu Malaysia
- Clean Sheet Lagi! Teja Paku Alam Tegaskan Kualitasnya di Bawah Mistar Persib Bandung