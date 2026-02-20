Malut United Pantang Meremehkan Semen Padang, Incar Poin Penuh untuk Tempel Persija

jpnn.com, JAKARTA - Malut United akan melakoni laga tandang melawan Semen Padang pada lanjutan Super League 2025/26.

Pelatih Malut United, Hendri Susilo mengungkapkan bahwa anak asuhannya berupaya tidak meremehkan kekuatan Kabau Sirah.

Saat ini Semen Padang tengah dalam kondisi terpuruk setelah berada di urutan ke-16 klasemen sementara dengan koleksi 15 poin.

Skuad asuhan Dejan Antonic tersebut tidak dalam kondisi terbaik setelah baru sekali meraih kemenangan dalam laga kandang di enam pertandingan sepanjang 2026.

Tercatat terakhir kali pemilik juara LPI 2011/12 tersebut menang pada 8 Februari, saat mengalahkan Persita Tangerang dengan skor 1-0.

“Kami mewaspadai semua pemain Semen Padang. Saya selalu mengingatkan kepada pemain saat ini semua tim ingin menang.”

“Untuk itu, jika kami tidak siap dan tidak fokus bisa terpeleset lagi,” ujar pria asal Bukittinggi itu.

Malut United mengincar poin penuh untuk bisa terus menempel Persija Jakarta yang ada di posisi ketiga.