Malut United Punya Rekor Mentereng Bermain di Kandang, Persija Jakarta Wajib Waspada

Malut United Punya Rekor Mentereng Bermain di Kandang, Persija Jakarta Wajib Waspada

Striker Malut United, David da Silva saat berlaga pada ajang Super League 2025/26 melawan Semen Padang. Foto: Dokumentasi Malut United

jpnn.com, JAKARTA - Malut United percaya diri menatap laga lanjutan Super League 2025/26 melawan Persija Jakarta.

Tim berjuluk Laskar Kie Raha itu tercatat produktif saat bermain di hadapan publik sendiri dengan mencetak 29 gol.

David Da Silva dan Ciro Alves tercatat menjadi top skor saat bermain kandang dengan mencatatkan masing-masing tujuh gol.

Pemain lainnya yang produktif yakni Tyronne del Pino dengan lima gol, Yakob Sayuri (3), Gustavo Franca (2), Igor Inocencio (2), Frets Butuan (1), dan Taufik Rustam (1).

Raihan itu membuat semifinalis Liga 2 musim 2023/24 percaya diri menghadapi Persija Jakarta.

Pelatih Malut United, Hendri Susilo berharap anak asuhannya bisa fokus untuk mempersembahkan kemenangan di depan pendukung sendiri.

Pada laga sebelumnya Safrudin Tahar dan kolega ditahan imbang Semen Padang dengan skor 2-2.

“Kami sudah melupakan hasil pertandingan sebelumnya. Sekarang, fokus penuh menghadapi Persija dan kami akan bekerja keras untuk meraih tiga poin,” ujar pelatih asal Bukittinggi itu.

Malut United percaya diri raih kemenangan melawan Persija Jakarta dengan bekal tren positif selama bermain di Gelora Kie Raha, Ternate, Selasa (24/2)

