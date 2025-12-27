Malut United Siap Beri Luka Tambahan untuk Borneo FC

jpnn.com - Malut United menegaskan tidak ingin jemawa menjelang menghadapi Borneo FC pada laga lanjutan BRI Super League 2025/26.

Tim berjuluk Laskar Kie Raha itu menilai Borneo FC tetap menjadi lawan berbahaya meski performa mereka sempat mengalami penurunan.

Penilaian tersebut merujuk pada fakta bahwa skuad asuhan Fabio Lefundes pernah memimpin klasemen kompetisi kasta tertinggi Tanah Air musim ini.

Borneo FC juga sempat menunjukkan performa impresif dengan mencatatkan 11 kemenangan beruntun.

Pelatih Malut United, Hendri Susilo, menilai anak asuhnya siap meladeni permainan tim Pesut Etam yang dikenal memiliki kualitas dan pengalaman bersaing di papan atas.

Mantan juru taktik PSBS Biak itu pun optimistis karena Malut United kerap menunjukkan performa solid saat bermain di hadapan pendukung sendiri.

“Malut United berhasil melalui beberapa laga dengan bagus. Saya yakin, pemain akan bermain dengan tambahan motivasi karena kami juga tidak ingin kehilangan momentum,” ucap Hendri.

Tercatat Safrudin Tahar dan kolega tampil digdaya saat berlaga di Stadion Gelora Kie Raha dengan mengoleksi empat kemenangan dari enam laga.