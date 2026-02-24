menu
Malut United Siap Putus Kutukan saat Hadapi Persija Jakarta

Malut United Siap Putus Kutukan saat Hadapi Persija Jakarta

Malut United Siap Putus Kutukan saat Hadapi Persija Jakarta
Malut United siap memutus kutukan saat menjamu Persija Jakarta pada pekan ke-22 BRI Super League. Foto: Malut United.

jpnn.com - Stadion Gelora Kie Raha akan menjadi panggung ujian bagi Malut United saat menjamu Persija Jakarta pada pekan ke-23 BRI Super League 2025/26.

Pertandingan Malut United vs Persija akan digelar di Stadion Gelora Kie Raha, Selasa (24/2/2026) malam.

Pelatih Malut United Hendri Susilo menegaskan timnya tak lagi menoleh ke belakang.

Fokus sepenuhnya diarahkan pada duel kontra Macan Kemayoran dengan target mengamankan tiga poin di kandang.

"Kami sudah melupakan hasil pertandingan sebelumnya."

"Sekarang, fokus penuh menghadapi Persija dan kami akan bekerja keras untuk meraih tiga poin," tegasnya.

Dengan jeda pertandingan yang relatif singkat, tim pelatih memastikan kondisi skuad tetap terjaga.

Hendri menyebut seluruh pemain yang tersedia berada dalam kondisi siap tempur untuk meredam kekuatan Macan Kemayoran.

Malut United bertekad memutus kutukan saat menjamu Persija Jakarta pada pekan ke-23 BRI Super League.

