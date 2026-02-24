menu
Malut United Tampil Pincang Lawan Persija Jakarta, Misi Revans Agak Sulit
Skuad Malut United saat berlatih menjelang laga melawan Persija Jakarta pada pekan ke-23 Super League 2025/26 di Stadion Gelora Kie Raha, Ternate, Senin (23/2). Foto: Dok. Malut United

jpnn.com, TERNATE - Malut United tidak dalam kekuatan penuh saat menghadapi Persija Jakarta pada pekan ke-23 Super League 2025/26.

Sebab, tim berjuluk Laskar Kie Raha itu tidak bisa memainkan Safrudin Tahar dan Nilson Junior karena akumulasi kartu.

Pelatih Malut United, Hendri Susilo mengungkapkan bahwa sudah menyiapkan pengganti untuk kedua pemainnya yang absen.

“Saya pikir hal itu bukan menjadi masalah. Kami sudah menyiapkan komposisi line-up yang tak kalah kuat dari komposisi sebelumnya. Hal yang terpenting, mentalitas kami adalah bermain secara kolektif,” ujar pelatih asal Bukittinggi itu.

Perwakilan pemain Malut United, Igor Inocencio, mengatakan laga melawan Persija Jakarta merupakan pertandingan penting.

Pemain kelahiran 20 April 1998 itu berharap bisa meraih kemenangan setelah pada pekan lalu ditahan imbang Semen Padang dengan skor 2-2.

“Dengan situasi yang ada saat ini, saya pikir tidak menjadi masalah untuk kami. Seluruh tetap pemain bisa memberikan fokus pertandingan demi meraih kemenangan melawan Persija,” ungkap Igor Inocencio.

Laga Malut United menghadapi Persija Jakarta pada ajang Super League 2025/26 digelar di Stadion Gelora Kie Raha, Ternate, Selasa (24/2) mulai pukul 19.00 WIB.

Malut United tampil tidak dengan kekuatan terbaik menghadapi Persija Jakarta, Selasa (24/2) malam WIB

