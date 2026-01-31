Malut United Vs Bhayangkara FC: 3 Bintang Tamu Jadi Sorotan

jpnn.com - TERNATE - Malut United memikul beban harus menang saat menjamu Bhayangkara FC pada pekan ke-19 Super League, di Stadion Gelora Kie Raha, Sabtu (31/1), mulai pukul 13.30 WIB.

Andai terpeleset, Malut United bisa ketinggalan persaingan panas Top 4 klasemen.

Pelatih Malut United Hendri Susilo menyadari beban timnya yang harus memanfaatkan keuntungan bermain di kandang.

"Saya sudah mengingatkan para pemain agar tidak menganggap enteng laga ini. Kami harus tetap fokus dan berjuang demi menjaga persaingan di papan atas," ujarnya seperti dikutip dari halaman Malut United.

“Pemain begitu bersemangat menjalani latihan selama sepekan terakhir. Saya yakin mentalitas mereka sudah teruji dan mudah-mudahan raihan tiga poin yang diharapkan bisa kembali terwujud,” imbuhnya.

Hendri lalu mengaku mewaspadai kekuataan Bhayangkara FC yang kini dihuni oleh sejumlah bintang-bintang baru, seperti Allan Cardoso, Moussa Sidibe, dan Privat Mbarga.

“Bhayangkara menambah kekuatan pemain. Kami sudah menganalisis permainan mereka dan menyiapkan strategi untuk mengantisipasinya. Putaran kedua ini lebih berat, jadi kami harus lebih siap dan berjuang lebih keras,” ujar Hendri.

Hal senada disampaikan perwakilan pemain Malut United, Wbeymar Angulo, yang mengatakan para pemain sudah mempersiapkan diri dengan maksimal untuk melawan Bhayangkara.