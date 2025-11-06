Malut United Vs Persib Ditunda, Ada PSBS Vs Persita Sore Ini
jpnn.com - JAKARTA - Satu dari sembilan laga pekan ke-12 BRI Super League, yakni Malut United vs Persib Bandung mengalami perubahan jadwal.
"Laga yang semula dijadwalkan pada Minggu (9/11/2025) akan digelar pada Minggu (14/12/2025) pukul 21.00 WIT di Stadion Gelora Kie Raha," bunyi pernyataan di media sosial Malut United.
Jadwal superbig match itu berubah setelah ada permohonan penyesuaian tanggal pertandingan sebagai bentuk dukungan terhadap wakil Indonesia (Persib) di AFC Champions League 2.
Pekan ke-12 Super League itu sendiri akan dibuka dengan duel PSBS Biak vs Persita di Stadion Maguwoharjo, Sleman, Yogyakarta, Kamis (6/11) pukul 15.30 WIB.
Pelatih Persita Carlos Pena memprediksi laga akan berjalan sengit dan ketat sejak menit awal.
"Kami sudah menjalani dua laga tandang yang hebat. Jika kami bisa menutupnya dengan kemenangan, itu akan menjadi hal yang luar biasa,” ujar Pena.
“Mungkin para pemain kesal dan sedih gagal mengamankan tiga poin di laga sebelumnya. Saya meminta, mari menggunakan energi itu untuk bangkit. Ini (vs PSBS) akan menjadi laga penting bagi kami," kata Pena. (jpnn/il)
Jadwal Pekan ke-12 dan Klasemen Super League
ileague
Lihat jadwal pertandingan pekan ke-12 dan klasemen Super League di sini. Tim Anda peringkat ke berapa?
Redaktur & Reporter : Mufthia Ridwan
