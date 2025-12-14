Malut United Vs Persib: Yakob Sayuri Absen, Apa Kata Hendri?

jpnn.com - TERNATE - Nakhoda Malut United Hendri Susilo memastikan tim racikannya siap menghadapi Persib Bandung pada laga tunda pekan ke-12 Super League di Stadion Gelora Kie Raha, Minggu (14/12) mulai pukul 13.30 WIB.

Laskar Kie Raha -julukan Malut United, telah menggelar persiapan maksimal dan siap menjamu Maung Bandung.

"Para pemain begitu antusias menyambut pertandingan ini. Mereka bersemangat saat menjalani latihan dalam sepuluh hari terakhir. Saya pastikan semua dalam kondisi fokus dan siap bermain,” kata Hendri.

Dia lalu mengomentari absennya Yakob Sayuri. Penyerang sayap Malut United itu tengah mendapat sanksi Komdis PSSI larangan tampil bertanding.

"Hal itu tidak mengganggu tim karena persiapan kami sudah lebih dari cukup. Kami harus fokus ke pertandingan, untuk menang," ujarnya.

Duel kedua tim layak dinanti, sebab bukan hanya bakal berlangsung sengit, tetapi lantaran beberapa pemain andalan Malut United, musim lalu masih bermain untuk Persib.

Mereka adalah Ciro Alves, David Da Silva, Tyronne del Pino, Gustavo Franca, Frets Butuan, dan Muhammad Ridwan. Selain itu, ada Dimas Drajad yang berstatus pinjaman.

Selain itu, Malut United dan Persib pasti sama-sama mematok kemenangan. Malut United ingin menyudahi hasil kurang memuaskan, imbang berturut-turut di dua pertandingan.