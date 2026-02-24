Malut United vs Persija Jakarta: Jordi Amat Bocorkan Target Bulat Macan Kemayoran

jpnn.com - Jordi Amat memastikan Persija Jakarta datang ke markas Malut United pada lanjutan BRI Super League 2025/26 dengan tekad bulat.

Target kemenangan tak bisa ditawar, terutama setelah rival di papan atas, yakni Borneo FC baru saja menelan kekalahan.

Momentum itu harus dimanfaatkan Macan Kemayoran -julukan Persija-untuk memperkuat posisi di klasemen Super League.

"Ini adalah pertandingan besar dan sangat penting bagi kami."

"Kami datang ke sini untuk menang. Kami tahu Borneo FC kalah kemarin, jadi kami punya kesempatan besar untuk mendapatkan tiga poin. Karena itu, kami harus bekerja keras," tegas Jordi.

Malut United dikenal sebagai tim yang produktif dengan koleksi 44 gol.

Baca Juga: Jordi Amat Sebut Trio Eks Persib di Malut United Bakal Merepotkan Persija Jakarta

Namun, Jordi Amat memastikan Persija memiliki strategi matang untuk menaklukkan tuan rumah.

"Ini akan menjadi pertandingan sulit. Karena itu, kami harus fokus pada diri sendiri. Dalam 2-3 pertandingan terakhir, kami bermain sangat baik, terutama di momen-momen akhir laga."