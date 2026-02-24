Malut United vs Persija Jakarta: Nestapa Carlos Eduardo di Hari Ulang Tahun

menu
Kiper Persija Jakarta, Carlos Eduardo saat berlaga pada ajang Liga 1 musim 2024/25. Foto: Dokumentasi Persija

jpnn.com - Nestapa dirasakan penjaga gawang Persija Jakarta, Carlos Eduardo yang kini tengah merayakan ulang tahun ke-34.

Pemain asal Porto Alegre itu tidak dibawa Pelatih Persija Mauricio Souza ke Ternate dalam lawatan ke markas Malut United pada pekan ke-23 BRI Super League, Selasa (24/2/2026).

Mauricio menjelaskan keputusan itu diambil karena adanya batasan regulasi pemain asing yang boleh dibawa dalam satu pertandingan.

"Kami memiliki limit pemain asing. Seusai regulasi hanya sembilan pemain asing yang bisa dibawa, jika bisa 10 pasti saya bawa," ungkap juru taktik asal Brasil itu.

Carlos Eduardo sejatinya cukup sering dipercaya tampil pada musim ini. Kiper asal Porto Alegre tersebut telah mencatatkan 16 penampilan bersama Macan Kemayoran.

Dari keseluruhan penampilannya, mantan penggawa Brasil de Pelotas itu telah kebobolan 12 kali dan mencatatkan enam clean sheet.

Namun, perannya perlahan berkurang seiring kembalinya performa terbaik Andritany Ardhiyasa di bawah mistar gawang.

Mauricio sendiri mengaku masih memberikan kepercayaan kepada Carlos Eduardo sampai akhir musim.

