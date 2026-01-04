menu
Malut United Vs PSBS Biak 6-2, Persib Makin Melorot
Skuad Malut United merayakan salah satu gol yang bersarang di gawang PSBS Biak. Foto: IG malutunitedfc

jpnn.com - TERNATE - Malut United mengamuk di depan tamunya, PSBS Biak, pada pekan ke-16 Super League di Stadion Kie Raha, Ternate, Minggu (4/1) sore WIT.

Hujan gol terjadi di stadion yang berada di sekitar kaki Gunung Gamalama itu.

Delapan gol. Malut United yang tampil agresif dan juga bermain cantik, menang 6-2.

Gol yang tercipta dicetak oleh delapan pemain.

Hasil itu membuat Malut United untuk sementara berada di anak tangga ketiga klasemen Super League, menggusur Persib Bandung.

Persib yang sebelum pekan ke-16 bergulir masih berada di puncak, kemarin disalip Borneo FC dan Persija Jakarta. Hari ini ditikung Malut United.

