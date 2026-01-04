Malut United Vs PSBS Biak 6-2, Persib Makin Melorot
Minggu, 04 Januari 2026 – 16:17 WIB
jpnn.com - TERNATE - Malut United mengamuk di depan tamunya, PSBS Biak, pada pekan ke-16 Super League di Stadion Kie Raha, Ternate, Minggu (4/1) sore WIT.
Hujan gol terjadi di stadion yang berada di sekitar kaki Gunung Gamalama itu.
Delapan gol. Malut United yang tampil agresif dan juga bermain cantik, menang 6-2.
Gol yang tercipta dicetak oleh delapan pemain.
Hasil itu membuat Malut United untuk sementara berada di anak tangga ketiga klasemen Super League, menggusur Persib Bandung.
Persib yang sebelum pekan ke-16 bergulir masih berada di puncak, kemarin disalip Borneo FC dan Persija Jakarta. Hari ini ditikung Malut United.
Kemarin Persib disalip Borneo FC dan Persija Jakarta. Hari ini ditikung Malut United. Cek klasemen Super League.
