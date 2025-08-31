menu
Malut United Vs PSIM Yogyakarta 0-2, Cek Klasemen Super League

Malut United Vs PSIM Yogyakarta 0-2, Cek Klasemen Super League

Malut United Vs PSIM Yogyakarta 0-2, Cek Klasemen Super League
PSIM Yogyakarta bersukacita. Foto: diambil dari psimjogja

jpnn.com - TERNATE - PSIM Yogyakarta mengalahkan Malut United di pada pekan ke-4 BRI Super League di Stadion Gelora Kie Raha, Ternate, Sabtu (30/8) malam.

PSIM menang dua gol tanpa balas. Kedua gol PSIM tercipta pada babak kedua, dari Nermin Haljeta dan Savio Sheva.

Haljeta memecah kebuntuan dengan golnya di menit ke-69 berkat assist dari Pulga Vidal, hasil tendangan bebas Ze Valente.

Hanya berselang empat menit, Savio Sheva menggandakan keunggulan. Lihat/geser IG di bawah untuk melihat statistik pertandingan.

Pelatih PSIM Jean-Paul Van Gastel mengatakan bahwa kunci kemenangan timnya dari Malut United ialah pemanfaatan bola servis.

“Kunci kemenangan hari ini adalah para pemain bisa memenangi bola servis, dengan duel bola second ball. Kami memanfaatkan mencetak gol dari servis,” katanya.

