Malut United Waspadai Kebangkitan Semen Padang di Bawah Kepemimpinan Dejan Antonic

Persiapan akhir Malut United menjelang laga pekan ke-10 Super League 2025/26 melawan Semen Padang di Stadion Gelora Kie Raha, Ternate, Sabtu (25/10). Foto: Dokumentasi Malut United

jpnn.com - Malut United bertekad melanjutkan tren kemenangan saat jumpa Semen Padang pada laga lanjutan Super League 2025/26.

Tim berjuluk Laskar Kie Raha itu tengah dalam tren terbaik setelah tiga laga beruntun tidak terkalahkan.

Tercatat Safrudin Tahar dan kolega raih kemenangan melawan Madura United (4-1), Bhayangkara FC (1-0), serta Persis Solo (3-1).

Pelatih Malut United, Hendri Susilo berharap anak asuhannya bisa tetap fokus melawan Semen Padang.

Sejauh ini tim berjuluk Kabau Sirah tengah dalam keterpurukan setelah telan enam kekalahan dalam delapan laga.

Hasil itu tidak menjadi patokan mengingat Semen Padang saat ini berada di bawah kepemimpinan Dejan Antonic yang datang menggantikan Eduardo Almeida.

“Kami mewaspadai kebangkitan Semen Padang pada pertandingan besok.” 

“Saya tekankan kepada seluruh pemain agar tetap fokus, tetap berjuang, dan jangan pernah menganggap remeh lawan. Dalam sepak bola apapun bisa terjadi,” ujar Hendri.

