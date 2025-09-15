menu
Mama Amy Jalani Operasi di Singapura, Raffi Ahmad Bawa Keluarga untuk Beri Dukungan

Raffi Ahmad bersama sang istri, Nagita Slavina mendampingi Amy Qanita di rumah sakit. Foto: Instagram/raffinagita1717

jpnn.com, JAKARTA - Presenter Raffi Ahmad terus mendampingi ibundanya, Amy Qanita alias Mama Amy yang hendak menjalani operasi di Singapura.

Dia bahkan mengajak anggota keluarga untuk memberi dukungan untuk Mama Amy.

"Berkumpul, kekuatan terbesar ada pada doa dan support system keluarga. Bersama kita yakin Mama Amy akan segera pulih, kembali tersenyum, dan berkumpul hangat dengan kita semua," ungkap Raffi Ahmad melalui akun miliknya di Instagram, Minggu (14/9).

Suami Nagita Slavina itu sebelumnya mengabarkan bahwa Mama Amy dijadwalkan menjalani operasi.

Raffi Ahmad mengunggah foto tengah menemani Mama Amy di ruangan rumah sakit.

"Mohon doa untuk Mama tercinta yang akan menjalani operasi besok/lusa," jelasnya.

Bos Rans Entertainment itu menyebut Mama Amy harus menjalani operasi dalam beberapa hari ini.

Oleh sebab itu, Raffi Ahmad memohon doa untuk kesembuhan sang ibunda.

