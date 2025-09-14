Mama Amy Menjalani Operasi, Raffi Ahmad Memohon Doa

jpnn.com, JAKARTA - Presenter Raffi Ahmad mengabarkan bahwa ibundanya, Amy Qanita alias Mama Amy akan menjalani operasi.

Kabar tersebut diungkapkan melalui akun miliknya di Instagram baru-baru ini.

Raffi Ahmad mengunggah foto tengah menemani Mama Amy di ruangan rumah sakit.

"Mohon doa untuk Mama tercinta yang akan menjalani operasi besok/lusa," ungkap Raffi Ahmad.

Suami Nagita Slavina itu menyebut Mama Amy harus menjalani operasi dalam beberapa hari ini.

Oleh sebab itu, Raffi Ahmad memohon doa untuk kesembuhan sang ibunda.

"Semoga diberikan kesehatan, kelancaran, dan ketenangan hati. Semoga kita semua selalu dalam rahmat dan lindungan Allah SWT. Aamiin. Love u mom," beber bos Rans Entertainment itu.

Diketahui, Amy Qanita diduga mengalami saraf kejepit di bagian kepala.