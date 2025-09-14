menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Entertainment » Seleb » Mama Amy Menjalani Operasi, Raffi Ahmad Memohon Doa

Mama Amy Menjalani Operasi, Raffi Ahmad Memohon Doa

Mama Amy Menjalani Operasi, Raffi Ahmad Memohon Doa
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Raffi Ahmad bersama sang istri, Nagita Slavina mendampingi Amy Qanita di rumah sakit. Foto: Instagram/raffinagita1717

jpnn.com, JAKARTA - Presenter Raffi Ahmad mengabarkan bahwa ibundanya, Amy Qanita alias Mama Amy akan menjalani operasi.

Kabar tersebut diungkapkan melalui akun miliknya di Instagram baru-baru ini.

Raffi Ahmad mengunggah foto tengah menemani Mama Amy di ruangan rumah sakit.

Baca Juga:

"Mohon doa untuk Mama tercinta yang akan menjalani operasi besok/lusa," ungkap Raffi Ahmad.

Suami Nagita Slavina itu menyebut Mama Amy harus menjalani operasi dalam beberapa hari ini.

Oleh sebab itu, Raffi Ahmad memohon doa untuk kesembuhan sang ibunda.

Baca Juga:

"Semoga diberikan kesehatan, kelancaran, dan ketenangan hati. Semoga kita semua selalu dalam rahmat dan lindungan Allah SWT. Aamiin. Love u mom," beber bos Rans Entertainment itu.

Diketahui, Amy Qanita diduga mengalami saraf kejepit di bagian kepala.

Presenter Raffi Ahmad mengabarkan bahwa ibundanya, Amy Qanita alias Mama Amy akan menjalani operasi.

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI