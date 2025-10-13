Mama Papua Optimistis Anaknya Bisa Kuliah di Luar Negeri Berkat Sekolah Garuda

jpnn.com, JAKARTA - Martina Kambu, seorang aparatur sipil negara (ASN) di Sorong, Papua Barat Daya, sangat bangga karena putrinya terpilih menjadi salah satu siswa Sekolah Garuda di SMA Averos.

Martina awalnya khawatir tak bisa mewujudkan mimpi besar sang anak. Hal itu lantaran cita-cita anaknya, Julita Abigael Kambuaya, yang ingin kuliah di luar negeri.

"Dia mau masuk jurusan pertambangan di luar negeri, di Australia. Dia tak mau di dalam negeri," ucap Martina seusai pengenalan Sekolah Unggul Garuda di SMA Averos, Sorong, beberapa waktu lalu.

Namun, mimpi itu tampaknya akan lebih mudah terwujud setelah Julita menjadi salah satu siswa kelas XI SMA Averos, terpilih menjadi siswa Sekolah Garuda Transformasi.

"Saya merinding waktu dengar ada Sekolah Garuda yang bisa mewujudkan mimpi dan cita-cita anak saya," kata dia.

Martina yakin, Sekolah Garuda akan menjaga asa anaknya untuk bisa kuliah di Australia.

Dia pun mendukung penuh meski nantinta anaknya akan lebih sering pulang malam karena belajar lebih keras di Sekolah Garuda.

"Tidak apa-apa, mama dan papa siap support, yang penting jangan putus harapan dan tetap semangat. Kejar cita-citamu, nak," tutur Martina dengan mata berkaca-kaca.