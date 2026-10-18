Maman Imanulhaq Desak Azerbaijan Cabut Larangan Berjilbab, RI Diminta Bersikap

jpnn.com, JAKARTA - Anggota Komisi VIII DPR Maman Imanulhaq mendesak pemerintah Azerbaijan mencabut larangan penggunaan jilbab bagi perempuan muslim.

Dia menilai kebijakan tersebut berpotensi mencederai kebebasan beragama dan hak asasi manusia.

Maman mengatakan negara tidak seharusnya membatasi hak warga untuk menjalankan ajaran agamanya melalui kebijakan yang diskriminatif.

“Jangan sampai kebijakan negara justru membatasi hak perempuan Muslim untuk menjalankan keyakinannya. Kebebasan beragama adalah hak fundamental, bukan privilese yang boleh diberikan atau dicabut oleh kekuasaan,” kata Maman dalam keterangannya, Minggu (18/10).

Wakil Ketua Fraksi PKB DPR itu menegaskan persoalan jilbab tidak semata-mata berkaitan dengan atribut keagamaan.

Menurut Maman, masalah tersebut juga menyangkut penghormatan terhadap hak perempuan dan prinsip kesetaraan.

Dia mengingatkan pemerintah agar tidak menjadikan ekspresi keagamaan sebagai alasan untuk membatasi akses masyarakat terhadap pendidikan, pekerjaan, maupun pelayanan publik.

Maman juga meminta pemerintah Azerbaijan mengevaluasi kebijakan tersebut dengan mempertimbangkan prinsip hak asasi manusia, proporsionalitas, dan larangan diskriminasi.