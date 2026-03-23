Man City Juara Piala Liga Inggris, Guardiola: Saya Masih Menikmatinya

jpnn.com - JAKARTA - Manchester City menjuarai Piala Liga Inggris setelah mengalahkan Arsenal 2-0 di partai final yang berlangsung di Stadion Wembley, London, Inggris, Senin dini hari WIB.

Pelatih Manchester City Pep Guardiola mengaku tidak pernah bosan dengan perasaan memenangi trofi, setelah dia mengantarkan timnya menjuarai Piala Liga Inggris untuk kelima kalinya.

“Saya masih menikmatinya. Hari ini adalah tantangan nyata dan tidak ada yang memberi kami apa pun dengan mudah,” kata Guardiola dikutip dari laman resmi City.

“Kami tidak menyesali tantangan ini, memang seperti itulah olahraga. Mereka adalah yang terbaik sejauh ini. Di babak kedua, saya bahkan tidak percaya kami bisa melakukan itu melawan Arsenal, tetapi kami melakukannya.”

Nico O’Reilly mencetak dwigol dalam rentang empat menit pada fase awal babak kedua, untuk menghadirkan trofi pertama bagi Man City musim ini.

Guardiola kini telah mengoleksi 19 trofi selama melatih City dan merayakan kesuksesan terbaru itu dengan penuh antusias setelah peluit akhir.

Sudah delapan tahun sejak Guardiola meraih trofi pertamanya bersama City, yang juga terjadi di Piala Liga Inggris melawan Arsenal pada 2018.

Bagi banyak pemainnya, ini merupakan trofi pertama mereka. Guardiola menilai kemenangan ini bisa memberi kepercayaan diri bagi pemainnya untuk meraih lebih banyak gelar.