Man City Makin Panas Bersama Enzo Maresca, Derbi Manchester Jadi Ujian Berikutnya

jpnn.com - Manchester City terus melanjutkan tren positif bersama Enzo Maresca seusai menang atas FC Porto pada matchday pertama Liga Champions 2026/27.

The Citizens menang dengan skor 2-0 di Stadion do Dragao, Rabu (9/9/2026) dini hari WIB.

Dua gol Manchester City dicetak Erling Haaland pada menit ke-47 dan 90+1. Hasil itu sekaligus menjadi kemenangan keempat secara beruntun Man City sejak ditangani Maresca.

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Pelatih Manchester City Enzo Maresca menilai timnya terus menunjukkan perkembangan positif dari setiap laga.

“Saya sangat senang. Kami tahu laga ini tidak mudah ketika bertandang ke sini. Inilah bagian dari proses kami untuk terus berkembang, dan saya senang para pemain mampu mengatasinya dengan baik,” ujar Maresca.

Manchester City menunjukkan awal yang positif di bawah asuhan Maresca.

Dalam tiga pertandingan Premier League 2026/27, The Citizens belum terkalahkan. Pada pekan sebelumnya, Ruben Dias dan kolega mengamankan kemenangan tipis 1-0 atas Coventry City.

Hasil positif tersebut kemudian berlanjut di Liga Champions setelah Haaland membawa Man City menaklukkan Porto 2-0.