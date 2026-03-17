Man City vs Madrid, Bernardo Silva Tegaskan Timnya akan Berjuang Habis-habisan

jpnn.com - JAKARTA - Laga leg kedua babak 16 besar Liga Champions antara Manchester City vs Real Madrid akan digelar di Stadion Etihad, Rabu (18/3) pukul 03.00 WIB.

Manchester City ingin membalikkan keadaan setelah kalah 0-3 pada leg pertama yang berlangsung di Stadion Santiago Bernabeu.

Pemain Manchester City Bernardo Silva mengatakan bahwa timnya akan berjuang habis-habisan melawan Real Madrid di leg kedua nanti.

Bernardo menegaskan hal itu karena City ingin membalikkan keadaan dan lulus ke perempat final setelah kalah 0-3 pada leg pertama di Santiago Bernabeu pekan lalu.

“Sepak bola mengajarkan kami bahwa banyak hal bisa terjadi dalam satu pertandingan, meskipun hasil di Madrid sangat buruk, tetapi kami akan berjuang sampai akhir meskipun tahu itu akan sulit,” kata Bernardo dikutip dari laman resmi City, Selasa (17/3).

Kekalahan di Madrid terjadi akibat tiga gol Federico Valverde di babak pertama. Bernardo mengaku laga nanti akan tak mudah, namun dengan bermain di kandang semua bisa terjadi.

“Lawan kami sangat kuat, hasilnya tidak bagus, tetapi di kandang banyak hal bisa terjadi, terutama di Etihad. Kami akan mencoba menciptakan itu," ucap pemain asal Portugal itu.

Bernardo telah terlibat dalam banyak pertandingan luar biasa selama sembilan musimnya bersama City, termasuk kemenangan 3-2 atas Aston Villa pada 2022 saat The Citizens bangkit dari tertinggal 0-2 untuk memenangkan gelar liga.