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Mana Iwabuchi dan Aya Miyama Berbagi Ilmu kepada Pesepak Bola Putri Indonesia

Mana Iwabuchi dan Aya Miyama Berbagi Ilmu kepada Pesepak Bola Putri Indonesia
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Aya Miyama dan Mana Iwabuchi saat memberikan arahan terkait teknik dasar bermain sepak bola pada para peserta coaching clinic MilkLife Soccer Challenge with Pokemon di Lapangan Bola Kingkong Arena, Kamis (17/9). Foto: Dokumentasi MLSC

jpnn.com - Legenda sepak bola putri Jepang Mana Iwabuchi dan Aya Miyama hadir langsung di Jakarta untuk menggelar coaching clinic bertajuk MilkLife Soccer Challenge with Pokemon.

Kegiatan tersebut diikuti 74 pesepak bola putri berusia 10 hingga 13 tahun yang berasal dari Jakarta, Tangerang, dan Bekasi. Acara berlangsung di Lapangan KingKong Arena, Cijantung, Kamis (17/9/2026).

Mana Iwabuchi mengaku senang dapat mendampingi para pemain muda tersebut.

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Bagi wanita kelahiran 18 Maret 1993 itu, kegiatan tersebut menjadi kesempatan untuk melihat sekaligus memberikan masukan mengenai kemampuan dasar para peserta.

Mantan pemain Arsenal Women itu menilai fondasi teknik merupakan aspek penting yang harus terus diasah sejak usia dini, terutama ketika pemain mulai mempersiapkan diri menuju level kompetitif yang lebih tinggi.

"Dalam sesi kali ini, saya fokus mengajarkan teknik dasar seperti kontrol bola yang presisi dan akurasi tembakan, karena itu adalah kunci utama seorang pesepak bola di level mana pun."

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"Saya melihat mereka sangat semangat, ada power, dan mereka sangat enjoy untuk bermain sepak bola dan saya kira itu sangat bagus."

Senada dengan Iwabuchi, Aya Miyama juga senang dapat berbagi pengalaman dengan para pesepak bola muda di Indonesia.

Legenda sepak bola putri Jepang Mana Iwabuchi dan Aya Miyama hadir langsung ke Jakarta untuk menggelar coaching clinic, Kamis (17/9)

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