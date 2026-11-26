Manado Town Square Jadi Lokasi Flagship Store Terbaru dengan Beragam Promo
jpnn.com, MANADO - Infinix memperluas jaringan retail di Indonesia dengan meresmikan Flagship Store terbaru di Manado Town Square (Mantos), Sulawesi Utara.
Pembukaan toko ini menjadi bagian dari upaya perusahaan mendekatkan produk dan inovasi teknologi kepada konsumen di berbagai daerah.
Peresmian berlangsung dengan dihadiri perwakilan Infinix Head Office, manajemen mal, distributor, dan tamu undangan.
Acara ditandai dengan prosesi pemotongan pita dan tumpeng sebagai simbol resmi dibukanya toko sekaligus ungkapan syukur atas ekspansi retail terbaru tersebut.
Country Manager Infinix Indonesia Tommy Xiong, mengatakan kehadiran flagship store di Manado merupakan bagian dari strategi perusahaan untuk memperkuat hubungan dengan konsumen, khususnya di wilayah Sulawesi Utara.
"Kami ingin memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk mengenal dan mencoba langsung berbagai produk serta inovasi teknologi Infinix dalam suasana berbelanja yang lebih nyaman dan interaktif," ujar Tommy, dalam keterangannya, Kamis (26/11).
Untuk memeriahkan pembukaan, Infinix menghadirkan sejumlah aktivitas interaktif, termasuk program Free Robot Coffee yang memungkinkan pengunjung menikmati kopi gratis menggunakan layanan robot mulai pukul 12.30 WIB hingga toko tutup.
Pengunjung juga dapat menyaksikan Robot Coffee Art Performance yang menampilkan demonstrasi penyajian kopi dan pertunjukan seni kopi dalam dua sesi.
Infinix Flagship store di Manado hadir untuk mendekatkan akses teknologi dan pengalaman belanja bagi konsumen.
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- Grab Hadirkan ‘Tahun Baru Duluan’, Banyak Diskon Spesial
- Lagi Tren Kirim Pesan Lewat Transfer Rp1, Gratis Admin Pakai Aplikasi ShopeePay
- Pacific Palace Hotel Batam Hadirkan Promo November, Kamar Mulai Rp688 Ribu
- Waspadai Penipuan Digital! Ini Cara Aman & Hemat Bayar QRIS Pakai ShopeePay
- Promo Akhir Tahun Ecopolis CitraRaya, Rumah Siap Huni, Bebas PPN
- CitraRaya Tangerang Hadirkan ProMax, Promo Menarik untuk Beli Rumah