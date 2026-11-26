jpnn.com, MANADO - Infinix memperluas jaringan retail di Indonesia dengan meresmikan Flagship Store terbaru di Manado Town Square (Mantos), Sulawesi Utara.

Pembukaan toko ini menjadi bagian dari upaya perusahaan mendekatkan produk dan inovasi teknologi kepada konsumen di berbagai daerah.

Peresmian berlangsung dengan dihadiri perwakilan Infinix Head Office, manajemen mal, distributor, dan tamu undangan.

Acara ditandai dengan prosesi pemotongan pita dan tumpeng sebagai simbol resmi dibukanya toko sekaligus ungkapan syukur atas ekspansi retail terbaru tersebut.

Country Manager Infinix Indonesia Tommy Xiong, mengatakan kehadiran flagship store di Manado merupakan bagian dari strategi perusahaan untuk memperkuat hubungan dengan konsumen, khususnya di wilayah Sulawesi Utara.

"Kami ingin memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk mengenal dan mencoba langsung berbagai produk serta inovasi teknologi Infinix dalam suasana berbelanja yang lebih nyaman dan interaktif," ujar Tommy, dalam keterangannya, Kamis (26/11).

Untuk memeriahkan pembukaan, Infinix menghadirkan sejumlah aktivitas interaktif, termasuk program Free Robot Coffee yang memungkinkan pengunjung menikmati kopi gratis menggunakan layanan robot mulai pukul 12.30 WIB hingga toko tutup.

Pengunjung juga dapat menyaksikan Robot Coffee Art Performance yang menampilkan demonstrasi penyajian kopi dan pertunjukan seni kopi dalam dua sesi.