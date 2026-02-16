Manajemen Jakarta Bhayangkara Presisi Buka Suara soal Isu Duet Noumory Keita–Darlan Souza
jpnn.com - Tim voli putra Jakarta Bhayangkara Presisi resmi melepas pemain asing asal Pakistan, Aimal Khan.
Pemain kelahiran 10 Agustus 1990 itu dilepas setelah kontraknya hanya berlaku hingga babak reguler Proliga 2026.
Sekretaris tim Jakarta Bhayangkara Presisi Yudhi Hery Setiawan mengatakan bahwa skuad asuhan Reidel Toiran masih menunggu kedatangan pemain asing pengganti.
Sejauh ini, tim milik Kepolisian RI tersebut telah menjalin komunikasi untuk merekrut pemain asing baru guna menghadapi babak final four Proliga 2026.
"Saat ini kami masih belum menentukan pemain asing baru yang akan bergabung."
"Fokus kami sekarang recovery terlebih dahulu untuk persiapan training camp menghadapi final four," ujar Yudhi saat dihubungi JPNN.com.
Jakarta Bhayangkara Presisi dikabarkan membidik Noumory Keita asal Mali yang baru menyelesaikan musim kompetisi voli Italia.
Manajemen juga disebut tengah mengupayakan kedatangan rekan Keita di Rana Verona, Darlan Souza (Brasil).
Jakarta Bhayangkara Presisi menunggu pemain asing baru setelah resmi melepas Aimal Khan, Senin (16/2)
