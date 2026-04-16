Manajemen Jakarta Pertamina Ingatkan Megawati Cs tak Jemawa Lawan Popsivo Polwan

jpnn.com - JAKARTA - Tim voli putri Jakarta Pertamina Enduro bakal bermain habis-habisan di laga final four Proliga 2026 seri Semarang melawan Popsivo Polwan di GOR Jatidiri, Semarang, Jumat (17/4) mulai pukul 19.00 malam WIB.

Chef de Mission Jakarta Pertamina Enduro Werry Prayogi menilai anak asuhan Bulent Karslioglu itu tengah diuntungkan menghadapi tim milik Kepolisian RI tersebut. Tim milik BUMN itu tercatat hanya butuh satu kemenangan lagi untuk menyegel satu tiket di partai puncak Proliga 2026.

Kemenangan melawan Popsivo Polwan akan membuat Jakarta Pertamina Enduro mengamankan satu tempat di laga final.

“Kami berada di posisi yang cukup baik, tetapi belum aman. Fokus kami adalah mengamankan satu poin yang kami butuhkan tanpa harus bergantung pada skenario lain,” ujar Werry.

Sejauh ini, Tisya Amallya Putri dan kolega berupaya untuk membenahi fokus agar bermain konsisten sepanjang pertandingan.

Pemilik tiga gelar juara tersebut belajar banyak dari laga terakhir saat melawan Jakarta Electric PLN di seri Solo.

Konsistensi Megawati Hangestri Pertiwi cum suis menurun seusai unggul terlebih dahulu di dua gim awal sebelum akhirnya menang 3-2 (25-22, 25-22, 21-25, 18-25, 15-8).

“Persiapan kami difokuskan pada peningkatan konsistensi permainan dan kesiapan menghadapi tekanan di pertandingan penentuan,” ujar Werry.