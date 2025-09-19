Manajemen Lama KAEF Dinilai Abaikan Integritas Bisnis dalam Kasus Korupsi Rp 1,86 T

jpnn.com, JAKARTA - Manajemen lama PT Kimia Farma Tbk (KAEF) dinilai mengabaikan sistem integritas bisnis dalam kasus korupsi senilai Rp1,86 triliun yang menjerat anak usahanya yakni PT Kimia Farma Apotek (KFA).

Sekretaris Jenderal Transparency International Indonesia Danang Widoyoko mengatakan kasus dugaan manipulasi laporan keuangan yang dilakukan oleh PT KFA menunjukkan lemahnya kontrol dan pengawasan oleh manajemen Kimia Farma sebagai induk usaha.

Ia menyebut secara resmi perusahaan sebetulnya telah resmi mendapatkan sertifikasi ISO 37001 tentang manajemen anti penyuapan

“Saya menduga, (manajemen lama) KAEF hanya mengejar formalitas telah mendapatkan sertifikasi karena memenuhi perintah dari Menteri BUMN,” ujarnya.

Danang menyebut dokumen kelengkapan ISO 37001 bisa jadi hanya sekadar formalitas belaka. Ia pun mendorong agar KAEF memastikan standar tersebut dijalankan sepenuhnya.

Ia juga meminta agar perusahaan mengganti auditor yang dipakai untuk mengaudit KFA dan juga KAEF.

Selain itu, perusahaan juga diminta untuk memastikan penerapan prinsip berintegritas dan mengecek kembali ISO tersebut.

“Dugaan manipulasi keuangan menunjukkan auditor kurang cermat untuk melihat dan menganalisis laporan keuangan KFA,” ujarnya.