Manajemen Persib Sesumbar Konvoi Juara, Bojan Hodak Naik Pitam
jpnn.com - Pelatih Persib Bandung Bojan Hodak geram dengan pernyataan manajemen yang sesumbar melakukan persiapan konvoi Persib juara di JPO Asia Afrika.
Hodak menyayangkan karena menilai perjuangan Persib belum selesai. Masih ada satu pertandingan terakhir melawan Persijap Jepara yang harus diselesaikan pada Sabtu (23/5/2026) sore.
Sebelumnya, manajemen melalui Deputy CEO PT Persib Bandung Bermartabat (PBB) Adhitia Putra Herawan telah memaparkan sejumlah persiapan konvoi apabila Maung Bandung berhasil mengunci gelar juara.
Persiapan tersebut mencakup titik awal konvoi hingga rencana seremoni pengangkatan trofi yang akan digelar di JPO Asia Afrika pada Minggu (24/5).
"Beberapa hari terakhir saya tidak di sini, tetapi mereka mengirimkannya kepada saya, dan sekarang saya melihat media sosial dan saya mendengarkan omong kosong yang dibicarakan Adhitia tentang konvoi dan ini semua. Dengan, itu sepenuhnya omong kosong, kami belum memenangkan apa pun," kata Hodak dalam konferensi pers pralaga, Jumat (22/5).
Juru taktik asal Kroasia itu menuturkan, gembar-gembor persiapan konvoi yang dilakukan manajemen justru merusak persiapan dan mengganggu fokus pemain.
Fokus pemain bisa terpecah dan mental terbebani karena rencana konvoi yang sesumbar disampaikan manajemen di tengah kompetisi yang belum usai.
Selain itu, situasi ini bisa dimanfaatkan tim lawan untuk termotivasi mengalahkan Persib di kandang.
Bojan Hodak geram manajemen Persib Bandung sudah bicara konvoi juara. Dia meminta pemain fokus penuh menghadapi Persijap Jepara.
