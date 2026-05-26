Manajemen Persib Setujui Igor Tolic Jadi Suksesor Warisan Bojan Hodak

jpnn.com, BANDUNG - Bojan Hodak menunjuk langsung Igor Tolic untuk menggantikannya sebagai pelatih kepala yang baru di klub Persib Bandung.

Selama dua musim bersamanya sebagai asisten, Igor banyak membantu Hodak dalam hal menyusun strategi hingga memilih pemain. Keputusan Hodak mewariskan legacy kepada Igor pun diterima dengan baik oleh manajemen PT Persib Bandung Bermartabat.

Komisaris Persib, Umuh Muchtar mengatakan, selepas konvoi juara, Bojan Hodak menyampaikan kepada Glenn Sugita selaku pemilik tim, untuk tidak melanjutkan tugasnya sebagai pelatih.

"Kemarin setelah juara baru bicara (akan mundur). Dia sampai berkaca-kaca bicara depan saya. Dia tidak berani mau menyampaikan mau mundur," kata Umuh dalam konferensi pers di Graha Persib, Jalan Sulanjana, Kota Bandung, Selasa (26/5/2026).

Setelah mengumumkan pengunduran dirinya, Bojan Hodak lantas merekomendasikan Igor Tolic untuk menggantikannya. Igor sendiri bukan wajah baru dalam skuad Persib.

Igor sudah mengenal kultur sepak bola Indonesia dan tinggal melanjutkan apa yang sudah dilakukan Hodak selama ini.

Menurut Umuh, penunjukkan Igor Tolic sebagai pelatih baru pun bukan tanpa alasan. Manajemen menilai, sosok Igor setara dengan Hodak dari segi kualitas.

"Beliau klasternya hampir sama (dengan Bojan Hodak), jadi diberikan kesempatan sama Bojan. Daripada mencari pelatih luar, dan Igor tidak jauh dengan Bojan, mereka sudah lama bersahabat, jadi enak," jelasnya.