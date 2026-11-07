Manajemen Persija Jakarta Resmi Tuntaskan Semua Kewajiban Hukum Terkait Laporan APPI

jpnn.com, JAKARTA - Manajemen Persija Jakarta memastikan telah menyelesaikan seluruh kewajiban yang tercantum dalam laporan Asosiasi Pesepakbola Profesional Indonesia (APPI) pada Jumat (6/11/2026).

Melalui pernyataan resminya, Persija Jakarta menegaskan bahwa isu yang beredar bukan merupakan tunggakan gaji, melainkan permasalahan bonus penampilan salah satu pemain yang kini telah resmi dituntaskan oleh pihak klub.

"Persija memastikan bahwa seluruh kewajiban yang tercatat dalam laporan tersebut telah diselesaikan pada hari yang sama (6/11/2026). Dengan demikian, tidak ada lagi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam laporan tersebut yang belum dituntaskan oleh Persija," tulis pernyataan resmi klub.

Persija menegaskan pemenuhan hak pemain selalu menjadi salah satu prioritas utama dalam pengelolaan klub.

Komitmen tersebut dinilai sebagai bagian dari tanggung jawab manajemen untuk membangun lingkungan sepak bola profesional yang sehat.

Selain itu, klub ibu kota tersebut mengapresiasi perhatian APPI terhadap pemenuhan hak-hak pesepak bola profesional.

"Persija menghargai perhatian APPI terhadap pemenuhan hak-hak pesepakbola profesional dan akan terus berupaya menjaga komitmen serta tanggung jawab klub dalam setiap aspek pengelolaannya," bunyi pernyataan tersebut.(persija/fal/jpnn)