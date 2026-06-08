Manajemen Persija Jakarta Ternyata Sudah Incar Lama STY Saat Mauricio Souza Stagnan

jpnn.com, JAKARTA - Manajemen Persija Jakarta akhirnya meresmikan Shin Tae Yong (STY) sebagai pelatih untuk musim 2026/27.

Direktur Persija, Mohamad Prapanca mengungkapkan bahwa pendekatan dengan pelatih kelahiran 11 Oktober 1970 itu sudah dilakukan sejak musim lalu.

Akhirnya kesepakatan tercapai sehingga akhirnya manajemen mengingat pelatih asal Yeongdeok tersebut dengan kontrak durasi tiga tahun.

“Prosesnya cukup panjang. Pada pekan ke-25 dan 27 kami melakukan diskusi intens dengan internal dan melihat perkembangan Persija sehingga kami putuskan mencari pelatih baru,” ujar Prapanca.

Penggemar Persija Jakarta sudah mengenal Shin Tae Yong seusai lima tahun menukangi Timnas Indonesia sejak edisi 2020.

Pada level klub tercatat pelatih berakronim STY itu pernah sukses saat menukangi Seongnam FC pada musim 2008 hingga 2012 dengan menjadi juara di Asia Champions League 2010 dan Korea FA Cup 2011.

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Tercatat pada kesempatan terakhir di Ulsan HD tangan dingin Shin Tae Yong tidak berjalan baik seusai hanya raih dua kemenangan, empat imbang, dan empat kalah.

Menarik ditunggu era baru Persija Jakarta di bawah asuhan Shin Tae Yong.