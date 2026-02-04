Manajer Bantah Gosip Soal Nia Ramadhani dan Ardi Bakrie

jpnn.com, JAKARTA - Manajer akhirnya memberi tanggapan soal gosip Nia Ramadhani dan Ardi Bakrie dalam proses cerai.

Gosip pasangan selebritas itu di ambang perceraian ramai diperbincangkan netizen di media sosial.

Oleh sebab itu, manajer Nia Ramadhani, Theresa Wienathan pun menyampaikan klarifikasi.

Dia dengan tegas membantah rumor atau isu yang beredar tersebut.

"Intinya hoaks," kata Theresa Wienathan saat dikonfirmasi, Selasa (3/2).

Menurutnya, rumah tangga Nia Ramadhani dan Ardi Bakrie dalam keadaan baik-baik saja.

Theresa Wienathan kembali membantah soal gosip miring yang menerpa pasangan selebritas itu.

Dia memastikan kabar yang beredar di media sosial merupakan hoaks atau bohong.