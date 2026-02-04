menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Entertainment » Gosip » Manajer Bantah Gosip Soal Nia Ramadhani dan Ardi Bakrie

Manajer Bantah Gosip Soal Nia Ramadhani dan Ardi Bakrie

Manajer Bantah Gosip Soal Nia Ramadhani dan Ardi Bakrie
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Nia Ramadhani dan Ardi Bakrie. Foto: Instagram/ardibakrie

jpnn.com, JAKARTA - Manajer akhirnya memberi tanggapan soal gosip Nia Ramadhani dan Ardi Bakrie dalam proses cerai.

Gosip pasangan selebritas itu di ambang perceraian ramai diperbincangkan netizen di media sosial.

Oleh sebab itu, manajer Nia Ramadhani, Theresa Wienathan pun menyampaikan klarifikasi.

Baca Juga:

Dia dengan tegas membantah rumor atau isu yang beredar tersebut.

"Intinya hoaks," kata Theresa Wienathan saat dikonfirmasi, Selasa (3/2).

Menurutnya, rumah tangga Nia Ramadhani dan Ardi Bakrie dalam keadaan baik-baik saja.

Baca Juga:

Theresa Wienathan kembali membantah soal gosip miring yang menerpa pasangan selebritas itu.

Dia memastikan kabar yang beredar di media sosial merupakan hoaks atau bohong.

Manajer akhirnya memberi tanggapan soal gosip Nia Ramadhani dan Ardi Bakrie dalam proses cerai.

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI